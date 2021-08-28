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За минувшие сутки в Литве было выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек (7 из них не были привиты), сообщил в субботу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 545 новых случаев, скончались 9 человек
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным на 27 августа, уровень заболеваемости на 100 000 жителей за последние 14 дней увеличился до 283.5 случаев, показатель положительных тестов за последние 7 дней увеличился до 4.8%.

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