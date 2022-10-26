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За минувшие сутки зафиксировано 542 новых случая заболевания COVID-19 и одна смерть, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в среду.
Коронавирус в Литве: 542 новых случая, один летальный исход
© DELFI / Karolina Pansevič

В первый раз заразились 425 человек, во второй — 115, в третий — 2 человека.

В настоящее время в больницах проходят лечение 122 пациента с COVID-19, девять из которых находятся в реанимации.

Число новых первичных случаев коронавируса за 14 дней составляет 100 тысяч. популяция достигает 249,8 случаев, семидневный положительный диагностический тест составляет 24,9 процента.

В начале февраля за сутки выявляли более 14 тысяч. коронавирусные инфекции. Всего в стране коронавирусом хотя бы раз заразились более 1,2 млн человек. люди.

В Литве 70% получили хотя бы одну дозу вакцины. Население.

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