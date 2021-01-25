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За минувшие сутки в Литве подтвержден 541 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 541 новый случай, скончались 15 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 133 человека.

Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была объявлена раньше.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 177 тыс. 166 случаев COVID-19, 119 тыс. 254 человека выздоровели, 53 тыс. 232 – продолжают болеть.

От коронавируса в Литве скончались 2 664 человека.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 471 человек, двумя дозами – 8 997 человек.

За минувшие сутки было взято 3 832 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 871 тыс. 924.

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