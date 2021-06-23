За минувшие сутки было проведено 5 тыс. 661 молекулярный (ПЦР) и 4 тыс. 22 антигенный теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 54,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,8%.

От коронавируса в Литве скончались 4371 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8874 смерти.