За минувшие сутки было проведено 5 тыс. 661 молекулярный (ПЦР) и 4 тыс. 22 антигенный теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 54,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,8%.
От коронавируса в Литве скончались 4371 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8874 смерти.
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