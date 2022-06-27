Впервые заразились 46 человек, повторно - восемь, в третий раз - ни одного.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 53 человека, из них двое - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 102,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 28,2%.
В целом в стране хотя бы один раз коронавирусом переболели более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.
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