Коронавирус в Литве: 537 новых случаев, скончались 6 человек

За минувшие сутки было проведено 10 090 молекулярных теста (ПЦР) и 9763 антигенных теста на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 420,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 3,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 271 682 случая COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 249 640 человек, декларированы 201 229 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 12 447 человек, декларированное число больных составляет 60 858.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4209 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 8491 смерть.