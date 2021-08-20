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За минувшие сутки в Литве было выявлено 537 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 4 человека, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 537 новых случаев, скончались 4 человека
© Vidmantas Balkūnas

Департамент статистики сообщил, что умершие были в возрасте 40-79 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 261,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,1%.

За минувшие сутки было сделано 7036 молекулярных (ПЦР) и 8143 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 292 тыс. 552 человека, из них всё еще больны 6356.

От коронавируса в Литве скончались 4471 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9128 смертей.

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