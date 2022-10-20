Коронавирус в Литве: 535 новых случаев, умер один человек

Впервые заразились 410 человек, повторно - 120, в третий раз – пять человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 310,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 27,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.