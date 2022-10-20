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За минувшие сутки в Литве выявлено 525 новых случаев заражения COVID-19, умер один человек, показывают обнародованные в четверг данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 535 новых случаев, умер один человек
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые заразились 410 человек, повторно - 120, в третий раз – пять человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 310,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 27,2%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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