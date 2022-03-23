Коронавирус в Литве: 5322 новых случая и 13 смертей

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз более миллиона человек, от этой болезни умерло 8800 человек.
Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4465 случаев были первичным заражениями, 849 – вторичными и восемь пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1302 человека, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 64 – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 2038,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 44%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Один скончавшийся от коронавируса за последние сутки был в возрастной группе 30-39 лет, оставшиеся - старше 60 лет, полностью привитыми из них были пять.
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