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За прошлые сутки в Литве выявлено 53 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 18 человек, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 53 новых случая, без летальных исходов
© DELFI / Karolina Pansevič

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9676 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 319 835. В данное время болеют 1376 человек, в больницах заняты 67 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 12 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 34,4.

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