Коронавирус в Литве: 53 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9676 человек.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 319 835. В данное время болеют 1376 человек, в больницах заняты 67 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведено 12 пациентов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 34,4.
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