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За минувшие сутки в Литве было выявлено 529 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 3 человека, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
Respublikinė Panevėžio ligoninė, Infekcinių ligų skyrius
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки 414 случая были первичными заражениями, 114 - вторичными, один человек заразился в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 624 человека, из них 44 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 643,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 22%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9023 человека. За минувшие сутки скончался один человек из возрастной группы 90–99 лет и двое 80–89 лет. Двое из них не были привиты или были привиты не до конца.

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