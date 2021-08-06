Коронавирус в Литве: 528 новых случаев, смертей не зафиксировано

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 167 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,2%.
За минувшие сутки было сделано 6505 молекулярных (ПЦР) и 8704 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 285 тыс. 209 человек, за сутки число все еще больных возросло до 4152.
От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9052 смерти.
В четверг было объявлено о 218 новых случаях заражения, однако позднее Департамент статистики сообщил, что из-за неплановых работ в Центре регистра данные в системе были неточными, и это отразилось на сегодняшних данных.
По обновленной информации видно, что в среду всего было установлено 462 новых случая.
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