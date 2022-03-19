Из выявленных за минувшие сутки 4402 случая были первичным заражениями, 852 – вторичнымм и восемь пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1341 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 67 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 989 430 человек, от этой болезни умерло 8716 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 2170,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 45,9%.