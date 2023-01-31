Сейчас болеют 4 682 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 541 человек.
За сутки госпитализированы 16 пациентов, в больницах заняты 107 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 296 493.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 120,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 240.
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