Сейчас болеют 4 682 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 541 человек.

За сутки госпитализированы 16 пациентов, в больницах заняты 107 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 296 493.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 120,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 240.