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За прошлые сутки в Литве выявлено 520 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 159 человек, скончались три человека в возрасте 70-79 и 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.
COVID-19 testavimas
COVID-19 testavimas
© „Vilnius Sveikiau“ nuotr.

Сейчас болеют 4 682 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 541 человек.

За сутки госпитализированы 16 пациентов, в больницах заняты 107 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 296 493.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 120,1. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 240.

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