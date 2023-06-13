С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9689 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 970 случаев. В данное время болеет 851 человек, в больницах заняты 48 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведены 4 пациента. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 18,5 случая.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 33.