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За прошлые сутки в Литве выявлены 52 новых случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 17 человек, скончался один человек в возрасте 80–89 лет, сообщил Департамент статистики.
Asociatyvioji nuotr
Asociatyvioji nuotr
© Shutterstock

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9689 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 970 случаев. В данное время болеет 851 человек, в больницах заняты 48 коек для больных коронавирусом. За последние сутки в стационар переведены 4 пациента. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 18,5 случая.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 33.

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