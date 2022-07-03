Коронавирус в Литве: 52 новых случая и две смерти

49 человек заразились в первый раз, а трое - во второй.

В больницах находятся 78 пациентов, 5 из них - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 составил 148,5 случая. Показатель положительных результатов тестов за последние 7 дней вырос до 33,8%.

В минувшую среду представитель ВОЗ предупредил о том, что уровень заболевания коронавирусов увеличился на 20%. В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.