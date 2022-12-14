aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 518 новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированы три смерти от коронавируса, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в среду.
Коронавирус в Литве: 518 новых случаев, зафиксированы три летальных исхода
© DELFI / Andrius Ufartas

Впервые этим заболеванием заразились 356 человек, во второй раз — 155, в третий - 7 человек.

В больницах на лечении находится 165 пациента с COVID-19, из них восемь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 206,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 17%.

В предыдущий раз три смерти от коронавируса фиксировались 22 ноября.

Статьи по теме:
Литва отправляет Украине 1 миллион экспресс-тестов на коронавирус  (1)
Pfizer и BioNTech подали патентный иск против Moderna

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Китай не отказывается от политики "нулевого ковида", но ослабляет ряд ограничений

Несмотря на то что число новых случаев заболевания...

TOP новостей

Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием

Нанесенный сильным снегом ущерб считают и страховые...

Gripas Gripo vakcina

В Литве - первая жертва гриппа в этом сезоне

В среду на пресс-конференции Минздрава была...

Вильнюсец возмущен: улица сужена так, что по ней не может проехать снегоуборщик

В воскресенье в Литве разыгралась метель, которая...

Подросток из Кибартай не перестает удивлять соседей: не помешал и рост цен на электричество

Приближаются праздники, жители украшают свои дома и...

Аноним позвонил в посольство РФ в Вильнюсе и угрожал его взорвать

Во вторник в Вильнюсе поступил анонимный звонок с...