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За минувшие сутки в Литве было выявлено 517 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 517 новых случаев, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 202,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,7%.

За минувшие сутки было сделано 5971 молекулярный (ПЦР) и 9784 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 943 человека, из них всё еще больны 4776, на одного меньше, чем за минувшие сутки.

От коронавируса за сутки умерли один человек старше 50-ти и один - старше 60-ти лет.

От коронавируса в Литве скончались 4433 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9067 смертей.

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