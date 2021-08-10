Коронавирус в Литве: 517 новых случаев, скончались 2 человека

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 202,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,7%.
За минувшие сутки было сделано 5971 молекулярный (ПЦР) и 9784 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 286 тыс. 943 человека, из них всё еще больны 4776, на одного меньше, чем за минувшие сутки.
От коронавируса за сутки умерли один человек старше 50-ти и один - старше 60-ти лет.
От коронавируса в Литве скончались 4433 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9067 смертей.
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