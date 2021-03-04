Коронавирус в Литве: 517 новых случаев, скончались 10 человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 256 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 200 тыс. 884 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 186 тыс. 737 человек, декларированы 141 тыс. 983 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7117 человек, декларированное число больных составляет 51 тыс. 871.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болен активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3294 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 6594 смерти.

За минувшие сутки было проведено 7537 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 114 тыс. 751.

Кроме того, за сутки проведено 626 антигенных тестов. В целом их выполнено 35 тыс. 286.

Доля положительных ответов тестов за последние семь дней составляет 7%.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 8831 человек, привиты второй дозой – 2124.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 189 тыс. 189 человек, обеими дозами – 76 тыс. 81 человек.