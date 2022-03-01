Коронавирус в Литве: 5140 новых случаев и 13 смертей

Из выявленных за минувшие сутки 4 348 случаев были первичным заражениями, 788 – вторичным и четыре человека заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1697 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 96 – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2873,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,2% и она также постепенно сокращается.
Активно увеличивавшийся с конца прошлого года показатель новых случаев заболевания постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.
Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, четыре из них были старше 80-ти лет.
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