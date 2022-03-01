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За минувшие сутки в Литве было выявлено 5 140 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 13 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 5140 новых случаев и 13 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 4 348 случаев были первичным заражениями, 788 – вторичным и четыре человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1697 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 96 – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2873,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 47,2% и она также постепенно сокращается.

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Активно увеличивавшийся с конца прошлого года показатель новых случаев заболевания постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,6% жителей.

Все скончавшихся от COVID-19 за сутки были старше 60 лет, четыре из них были старше 80-ти лет.

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