Коронавирус в Литве: 514 новых случаев, скончались 7 человек

За минувшие сутки было проведено 3953 молекулярных теста (ПЦР) и 2489 антигенных тестов на COVID-19 на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 538,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,3%.