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За минувшие сутки в Литве подтверждено 514 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 514 новых случаев, скончались 7 человек
© DELFI / Josvydas Elinskas

За минувшие сутки было проведено 3953 молекулярных теста (ПЦР) и 2489 антигенных тестов на COVID-19 на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 538,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

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