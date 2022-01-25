Коронавирус в Литве: 5122 новых случая и 14 смертей

В понедельник сообщалось о 3637 новых случаях заражения коронавирусом и смерти 2 человек.

Десять из скончавшихся скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 579 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 5100 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1132 человека - на 74 больше, чем сутками ранее, из них 87 человек – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 900 молекулярных (ПЦР) тестов и 5500 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 2525,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 31%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 617 600 человек, от этой болезни умерло примерно 7700 человек.