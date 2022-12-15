Коронавирус в Литве: 510 новых случаев, скончались 2 человека

Впервые заразились 358 человек, во второй раз — 145, в третий - 7 человек.
В больницах на лечении находится 172 пациента с COVID-19, из них 7 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 207,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась и составила 16,8%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.
Статистика заболеваемости коронавирусом, которая обычно публикуется утром, на этот раз была обнародована во второй половине дня из-за технических сбоев в системах Департамента статистики.
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