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За минувшие сутки в Литве выявлен 51 случай коронавируса (COVID-19), повторно заразились 16 человек, скончались два человека, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 51 новый случай, скончались два человека
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9594 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 306 327.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 157 случаев.

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