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За минувшие сутки в Литве было выявлено 5070 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 5070 новых случаев и 15 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Из выявленных за минувшие сутки 4 647 случаев были первичным заражениями, 418 – вторичным и 5 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1416 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 71 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 939 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2411,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 48%.

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Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев - за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

Из 15 скончавшихся 12 были непривитыми. Все скончавшиеся были старше 60 лет: 6 человек из возрастной группы 80–89 лет, 5 из группы 70–79 лет, 3 в возрасте 60-69 лет, и один старше 90 лет.

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