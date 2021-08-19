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За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались два человека, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 506 новых случаев, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

Департамент статистики сообщил, что два умерших человека принадлежали к возрастной старше 80 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 260,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,3%.

За минувшие сутки было сделано 6973 молекулярных (ПЦР) и 7686 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 291 тыс. 969 человек, из них всё еще больны 6276.

От коронавируса в Литве скончались 4466 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9119 смертей.

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