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За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Sipa / Scanpix

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