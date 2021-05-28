Коронавирус в Литве: 503 новых случая, скончались 5 человек

За минувшие сутки было проведено 14 тыс. 696 молекулярных (ПЦР) и 6 тыс. 674 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 348,5 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 3,1%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 273 тыс. 346 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4235 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8549 смертей.
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