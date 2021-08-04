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За минувшие сутки в Литве было выявлено 503 новых случая коронавируса, 2 человека скончались от этого заболевания, сообщил в среду Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 503 новых случая, скончались 2 человека
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 146,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3%.

Последний раз более полутысячи случаев заболевания было зафиксировано 28 мая – тогда коронавирусом заразились 559 человек, умерли 12.

За минувшие сутки было сделано 6722 молекулярных (ПЦР) и 8804 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 284 тыс. 191 человек, за сутки число все еще больных возросло до 3538.

От коронавируса в Литве скончались 4422 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9048 смертей.

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