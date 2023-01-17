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За прошлые сутки в Литве выявлено 500 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 146 человек, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 500 новых случаев, скончался один человек
© DELFI / Andrius Ufartas

Сейчас болеют 6 105 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 524 человека.

За сутки госпитализированы 14 пациентов, в больницах заняты 94 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 293 100 случаев.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 135,1 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 227.

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