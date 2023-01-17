Коронавирус в Литве: 500 новых случаев, скончался один человек

Сейчас болеют 6 105 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 524 человека.
За сутки госпитализированы 14 пациентов, в больницах заняты 94 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 7 человек.
Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 293 100 случаев.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 135,1 случая. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 227.
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