aA
За минувшие сутки в Литве выявлено 500 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 159 человек, скончались 3 человека: один – в возрастной группе 60-69 лет, двое – в возрастной группе 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 500 новых случаев, скончались 3 человека
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9535 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 294 747. Сейчас болеют 4939 человек, в больницах заняты 94 койки для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек. За последние сутки в стационар переведены 20 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 115,5.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 233.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Китай сообщил о 60 тыс. смертей, связанных с COVID, за месяц

Власти Китая сообщили, что с начала декабря в стране...

В России впервые выявлен подвариант коронавируса "кракен"

Подвариант штамма коронавируса "омикрон", который...

TOP новостей

Эксперт о действиях коллег Бартошявичюса: это цинизм

Тень педофилии в парламенте коснулась не только...

Эфир Delfi: интервью с украинскими военными из Бахмута

О военных действиях на Донбассе, в том числе в Бахмуте,...

Советник президента: поставщики должны обеспечить потребителям обещанную пользу от либерализации

После снижения цен на электроэнергию в январе...

Маркас Зингерис. О бойкоте русской культуры, изменениях репертуаров и планов издательств

1. Бойкот моими глазами Какое единство народа! Никаких...

Президент Литвы: мы должны беречь и защищать свободу, а если потребуется – жертвовать собой ради нее

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас...