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За минувшие сутки в Литве подтверждено 50 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 50 новых случаев, скончались 2 человека
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние 7 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 90 случаев.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1 113 человек, а 5 196 человек получили вторую вакцину.

В общей сложности 1 207 723 человека получили первую дозу вакцины, 838 242 были привиты двумя дозами.

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