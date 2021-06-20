Коронавирус в Литве: 50 новых случаев, скончались 2 человека

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 50 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
За последние 7 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 90 случаев.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1 113 человек, а 5 196 человек получили вторую вакцину.
В общей сложности 1 207 723 человека получили первую дозу вакцины, 838 242 были привиты двумя дозами.
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