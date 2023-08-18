18 августа 2023 г. 09:57

Коронавирус в Литве: 50 новых случаев, летальные исходы не зафиксированы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič
За прошлые сутки в Литве выявлено 50 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 12 человек, обошлось без летальных исходов, сообщает Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 694 человека, общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 322 361 случай.

Сейчас болеют 488 человек. За сутки госпитализированы 33 пациента, в больницах лечатся 17 человек, один из них – в реанимации.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 13 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 30.

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