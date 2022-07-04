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За минувшие сутки в Литве было выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не было, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразился 41 человек, повторно - 9, заразившихся в третий раз не было.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 78 человек, из них в реанимации - шестеро.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 149,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 33,7%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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