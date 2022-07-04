Впервые заразился 41 человек, повторно - 9, заразившихся в третий раз не было.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 78 человек, из них в реанимации - шестеро.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. составил 149,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней также выросла до 33,7%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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