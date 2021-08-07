За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 177,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,3%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 285 726, за сутки число все еще больных возросло до 4178.
В больницах находятся 248 больных коронавирусом (38 в реанимации), за последние сутки госпитализировано 47 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9052 смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы обратился к мигрантам по телевидению Al Jazeera: не попадайтесь в руки торговцев людьми (49)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...
Глава МИД Литвы: решение Ирака об отмене рейсов – серьезный шаг на пути решения кризиса (16)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Согласившимся покинуть Литву нелегальным мигрантам заплатят по 300 евро (8)
Выплата будет осуществляться наличными при посадке в...
После новостей о "паспорте возможностей" возмутились и врачи: это абсурд (148)
На этой неделе правительство Литвы решило расширить...
Ирак на неопределенное время останавливает авиасообщение с Минском (14)
Ирак на неопределенное время останавливает...