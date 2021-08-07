За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 177,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 3,3%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 285 726, за сутки число все еще больных возросло до 4178.

В больницах находятся 248 больных коронавирусом (38 в реанимации), за последние сутки госпитализировано 47 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4424 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 9052 смерти.