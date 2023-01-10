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За минувшие сутки в Литве выявлено 495 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 152, скончался один человек в возрасте 80-89 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 495 новых случаев, скончался один человек
© DELFI / Karolina Pansevič

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9505 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 291 464. Сейчас болеют 6651 человек, в больницах заняты 128 коек для больных коронавирусом. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 8 человек. За последние сутки в стационар переведено 20 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 182,3.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 310.

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