Коронавирус в Литве: 49 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 42 человека, повторно - семь.
По последним данным, в больницах проходят лечение 104 пациента с COVID-19, из них 9 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 424,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 43,4%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
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