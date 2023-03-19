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За прошлые сутки в Литве выявлены 49 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились14 человек, без летальных исходов, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 49 новых случаев, без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9613 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 310 804.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 158,2.

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