Коронавирус в Литве: 489 новых случаев , скончались три человека

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21 декабря в Литве выявлено 489 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразился 151 человек, скончались три человека, сообщил Департамент статистики.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 285 267 случаев.
С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 466 человек.
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 198,9 случая.
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