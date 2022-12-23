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21 декабря в Литве выявлено 489 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразился 151 человек, скончались три человека, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 489 новых случаев , скончались три человека
© DELFI / Julius Kalinskas

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 285 267 случаев.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 466 человек.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей, составляет 198,9 случая.

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