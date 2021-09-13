aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Andrius Ufartas

Умершие в основном принадлежали к возрастным группам 70–79 и 80–89 лет – по шесть скончавшихся в каждой из групп, также четыре умерших были из возрастной группы 90–99 лет, одному умершему было от 60 до 69 лет, двум – 40–49 лет.

16 были не привитыми, трое – привитыми, но они были в возрасте 70 лет и старше.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 385,6 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней сохранилась на уровне до 6,4%.

Статьи по теме:
С понедельника в Литве в силу вступают важные изменения: список ограничений  (98)
Две, а может и три прививки… Не слишком ли это много?  (66)

За минувшие сутки было сделано 3582 молекулярных теста (ПЦР) и 3796 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 308 тыс. 956 человек, из них всё еще больны 9663.

От коронавируса в Литве скончались 4711 человек, из них 57 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9458 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса (207)

Третьей дозой вакцины от коронавируса уже прививают...

Коронавирус в Литве: 810 новых случаев и 16 смертей (21)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 810 новых случаев...

Коронавирус: глава ассоциации врачей в ФРГ - против ужесточения мер для непривитых (1)

По словам Райнхардта, система здравоохранения в ФРГ не...

TOP новостей

С понедельника в Литве в силу вступают важные изменения: список ограничений (98)

С понедельника люди, у которых нет "паспорта...

Врач Сантаришкской клиники: свободные койки в реанимации быстро заполняются, есть и молодые пациенты (2)

В Литве появляется все больше очагов коронавируса . Об...

В Литве уже 15 "черных" муниципалитетов, "желтых" осталось только три (5)

Эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшается. За...

Andrius Kubilius Ingrida Šimonytė

Кубилюс: у правительства Шимоните есть все возможности для работы в течение двух сроков (82)

Представитель Союза отечества-Христианских...

Во время проверки "паспортов возможностей" в каунасском ТЦ пришлось вызывать полицию (23)

Во время проверки "паспортов возможностей" в каунасском...