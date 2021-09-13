Умершие в основном принадлежали к возрастным группам 70–79 и 80–89 лет – по шесть скончавшихся в каждой из групп, также четыре умерших были из возрастной группы 90–99 лет, одному умершему было от 60 до 69 лет, двум – 40–49 лет.
16 были не привитыми, трое – привитыми, но они были в возрасте 70 лет и старше.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 385,6 случая. Доля положительных результатов среди тестов за последние семь дней сохранилась на уровне до 6,4%.
За минувшие сутки было сделано 3582 молекулярных теста (ПЦР) и 3796 антигенных тестов на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 308 тыс. 956 человек, из них всё еще больны 9663.
От коронавируса в Литве скончались 4711 человек, из них 57 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9458 смертей.
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