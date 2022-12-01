Коронавирус в Литве: 487 новых случаев, летальных исходов не зафиксировано

В первый раз этим заболеванием заразились 346 человек, во второй — 125, в третий раз - 15, в четвертый - один человек.

В больницах на лечении находятся 111 пациентов с COVID-19, из них пятеро в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 143,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней немного выросла и составила 19,8%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.