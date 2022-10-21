Коронавирус в Литве: 486 новых случаев, смертей не зафиксировано

Из новых случаев 377 были первичными, 105 — вторичными и четыре — третичными.
Число пациентов, госпитализированных с COVID-19, в настоящее время составляет 131, в том числе восемь случаев в отделении интенсивной терапии.
Уровень первичного заражения за 14 дней снизился до 299,9 случаев на 100 000 человек, а процент положительных тестов за семь дней снизился до 26,8%.
Ежедневное число новых случаев коронавируса остается значительно ниже пикового значения в более чем 14 000, достигнутого в начале февраля.
Более 1,2 миллиона человек в Литве хотя бы раз дали положительный результат на COVID-19.
На сегодняшний день около 70 процентов населения Литвы получили как минимум одну прививку от коронавируса.
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