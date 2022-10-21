aA
За последние сутки в Литве зарегистрировано 486 новых случаев заражения коронавирусом и ни одного случая смерти от COVID-19, сообщила официальная статистика в пятницу утром
Коронавирус в Литве: 486 новых случаев, смертей не зафиксировано
© Shutterstock

Из новых случаев 377 были первичными, 105 — вторичными и четыре — третичными.

Число пациентов, госпитализированных с COVID-19, в настоящее время составляет 131, в том числе восемь случаев в отделении интенсивной терапии.

Уровень первичного заражения за 14 дней снизился до 299,9 случаев на 100 000 человек, а процент положительных тестов за семь дней снизился до 26,8%.

Статьи по теме:
В ЕС одобрены вакцины для детей и против "омикрона"
Британский профессор оценил последствия пандемии: этим людям нанесен самый большой ущерб

Ежедневное число новых случаев коронавируса остается значительно ниже пикового значения в более чем 14 000, достигнутого в начале февраля.

Более 1,2 миллиона человек в Литве хотя бы раз дали положительный результат на COVID-19.

На сегодняшний день около 70 процентов населения Литвы получили как минимум одну прививку от коронавируса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Литву поступило 141 тысяч доз вакцины Pfizer, адаптированной к омикрону

В Литву прибыло 141,1 тыс. доз вакцины Comirnaty, разработанной...

TOP новостей

Asociatyvi nuotrauka Asociatyvi nuotrauka

Вступает в силу закон, который изменит привычный порядок: купленный автомобиль придется ждать несколько дней

С 1 ноября 2022 года в Литве нельзя будет оплатить товар...

Delfi.ru: savaitės įvykiai su Ukrainos diplomatais – nuo Vilniaus iki Venos UNITED24 troleibusų pristatymas. UNITED24 troleibusų pristatymas.

Эфир Delfi c украинскими дипломатами: итоги недели – от Вильнюса до Вены

Гости студии Delfi, с которыми подводим итоги этой недели,...

Глава МИД Литвы говорит о логичном шаге - отсоединении от российской железной дороги

Следующим шагом, направленным на полное отмежевание...

Президент: Беларусь в полном объеме участвует в войне против Украины

Президент Гитанас Науседа не сомневается – действия...

Выяснилась судьба легендарного столичного кафе-мороженого: когда откроется "Ротонда"

Спустя несколько лет решилась судьба легендарного...