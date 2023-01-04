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За минувшие сутки в Литве выявлено 486 новых случаев заболевания COVID-19, один человек скончался, свидетельствуют данные, опубликованные Департаментом статистики в среду.
Коронавирус в Литве: 486 новых случаев, скончался один человек
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 340 человек, во второй раз — 134, в третий - 12.

В больницах на лечении находится 154 пациента с COVID-19, из них семь - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 176,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 16,6%.

В начале февраля прошлого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,16 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей.

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