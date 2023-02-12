С начала пандемии от коронавируса скончались 9558 человек. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 299 971 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 142,7.