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За минувшие сутки в Литве выявлены 48 случаев коронавируса (COVID-19), сообщило Государственное агентство данных.
Koronavirusas LSMU Kauno ligoninėje
Koronavirusas LSMU Kauno ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

С начала пандемии от коронавируса скончались 9558 человек. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 299 971 человек.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 142,7.

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