aA
За минувшие сутки в Литве выявлены 48 случаев коронавируса (COVID-19), сообщило Государственное агентство данных.
С начала пандемии от коронавируса скончались 9558 человек. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 299 971 человек.
Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 142,7.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Родители напуганы: продажи газовых баллончиков растут в десятки раз
Нападения на детей в Вильнюсе вызвали панику среди...
В поле зрения полиции – водитель, предоставлявший услуги подвоза: воспользовался банковской картой клиента
Трижды судимый вильнюсец Руслан Махрин, работавший...
Российский психолог: Кремль хочет добиться от детей и учителей покорности и заразить их Z-идеологией
Получится ли у Кремля добиться от детей и учителей...
Восьмой день поиска Миколаса: осмотрят шесть сегментов побережья реки
В воскресенье продолжаются поиски 15-летнего Миколаса...
В Паневежисе люди стояли в очереди за бесплатным молоком
Литовские фермеры возмущены низкими закупочными...