Коронавирус в Литве: 477 новых случаев, три летальных исхода

Впервые заразился 351 человек, второй раз - 119, в третий раз - семь человек.

В больницах проходит лечение 114 пациентов с COVID-19, из них 9 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 113,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,8%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.