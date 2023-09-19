Коронавирус в Литве: 476 новых случаев, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9705 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 326 526 случаев. В данное время болеют 3407 человек. За последние сутки в стационар переведено 17 пациентов. В больницах занято 40 коек для больных коронавирусом.