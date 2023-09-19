Коронавирус в Литве: 476 новых случаев, без летальных исходов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
За прошлые сутки в Литве выявлено 476 новых случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 162 человека, сообщило Государственное агентство данных.

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9705 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 326 526 случаев. В данное время болеют 3407 человек. За последние сутки в стационар переведено 17 пациентов. В больницах занято 40 коек для больных коронавирусом.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 103 случая.
Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 254.

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