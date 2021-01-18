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За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 476 новых случаев COVID-19 и 21 смерть.
Коронавирус в Литве: 476 новых случаев, 21 человек умер
© Zuma Press / Scanpix

Количество новых случаев заболевания за последние сутки: 476

Общее количество подтвержденных случаев у конкретных лиц: 167 992

Количество смертей от Covid-19 за последние сутки: 21

Общее количество смертей от Covid-19: 2469

За минувшие сутки выздоровели: 52

Всего выздоровели: 104 297

Еще болеют: 60 014

За минувшие сутки проверено: 3583 теста

Всего с начала пандемии проверено: 1 810 382

В Литве от SARS-CoV-2 привили: 47 498 человек

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