Впервые раз этим заболеванием заразились 340 человека, во второй раз — 120, в третий - 11 человек.
В больницах на лечении находится 155 пациентов с COVID-19, из них девять - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 174,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 15,3%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
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