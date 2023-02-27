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За прошлые сутки в Литве выявлено 47 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 8 человек, летальные случаи не фиксировались, сообщило Государственное агентство данных.
Коронавирус в Литве: 47 новых случаев, обошлось без летальных исходов
© Vidmantas Balkūnas


Сейчас болеют 5 573 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 585 человек.

За сутки госпитализированы 16 пациентов, в больницах заняты 124 койки для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 5 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 304 114.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 144,6. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 310.

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