Коронавирус в Литве: 465 новых случаев, скончались 3 человека

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 290 252. Сейчас болеют 7 260 человек, в больницах заняты 153 койки для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 23 пациента. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 494 человека.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 399.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 175,5.