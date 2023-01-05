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За минувшие сутки в Литве выявлено 465 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 135 человек, скончались трое в возрасте 40-49, 70-79 и 90-99 лет, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 465 новых случаев, скончались 3 человека
© Vidmantas Balkūnas

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 290 252. Сейчас болеют 7 260 человек, в больницах заняты 153 койки для больных коронавирусом. За прошлые сутки госпитализированы 23 пациента. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 9 человек.

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9 494 человека.

Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 399.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 175,5.

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